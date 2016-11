Hessen 20:15 bis 21:45 Reportage Willkommen in Frankfurt am Main D 2015 Untertitel Merken Die Mainmetropole Frankfurt ist immer eine Reise wert. Der Film ist eine Reise durch die Stadt am Main und damit ein vielgestaltiges Bouquet von historischen und architektonischen Attraktionen. Hier stehen Gegenwart und Vergangenheit dicht nebeneinander und verleihen Hessens größter Stadt ihr unverwechselbares Gesicht: das eines der wichtigsten und dynamischsten Wirtschaftszentren Europas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Willkommen in Frankfurt am Main Regie: Rolf Bickel