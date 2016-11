Hessen 18:30 bis 19:00 Show Der Sportpresseball 2016 Olympische Nacht in Frankfurt D 2016 2016-11-07 07:15 Live TV Merken Der Ball in der Frankfurter Alten Oper ist einer der Höhepunkte der Ballsaison. Diesmal mischen sich Olympiasieger und Medaillengewinner von Rio de Janeiro unter die 2.300 Gäste. Und genau das zeichnet diese Nacht aus: das lockere Zusammensein mit Sportlegenden von früher und heute. Zugesagt haben aber auch Showstars und Prominenz aus Politik und Wirtschaft, wie etwa "Tatort"-Kommissar Richy Müller, Bundesinnenminister Thomas de Maiziere und Steffi Jones, neue Bundestrainerin der Fußballfrauen. Musikalisches Highlight ist die Band "Silbermond" rund um die sympathische Sängerin Stefanie Kloß. Vom Champagnerempfang im neuen Luxushotel nebenan und der Ballnacht mit ihren kleinen und großen Geschichten berichten Monika Kullmann und Holger Weinert. In Google-Kalender eintragen Moderation: Monika Kullmann, Holger Weinert Gäste: Gäste: Richy Müller ("Tatort"-Kommissar), Thomas de Maiziere (Bundesinnenminister), Steffi Jones (Bundestrainerin der Fußballfrauen), Silbermond (Band) Originaltitel: Der Sportpresseball 2016