Hessen 16:45 bis 17:15 Regionales herkules Grenzenloses Glück Grenzenloses Glück D 2016 2016-11-07 08:35 HDTV Live TV Merken Die Moderatoren packen mit an, wenn sie im Wochenmagazin "herkules" hinter die Kulissen schauen - ob es darum geht, sich vom Rettungshubschrauber abzuseilen, Biokäse anzurühren, heimische Wildtiere zu füttern oder das neueste Elektromobil zu testen. "herkules" wird direkt vom Ort des Geschehens präsentiert und berichtet über interessante Unternehmen der heimischen Wirtschaft und spannende Großveranstaltungen in der Region. Dabei ermöglicht "herkules" einen Einblick in Bereiche, die man sonst so nicht zu sehen bekommt. Außerdem berichten die "herkules"-Reporter über Wissenswertes und Spannendes aus Nord- und Osthessen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Gehrke Originaltitel: Herkules