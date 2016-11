Hessen 05:55 bis 06:55 Magazin Planet Wissen Expedition in die Tiefsee! Expedition in die Tiefsee! D 2013 Live TV Merken Professor Antje Boetius ist begeisterte Meeresforscherin. Sie weiß: Die Tiefsee ist weniger erforscht als der Mars. Antje Boetius leitete bereits mehrere Expeditionen in diese unbekannte Welt tief unter dem Meeresspiegel. Wie können Tiere und Pflanzen dort trotz des enormen Wasserdrucks und der tiefen Temperaturen leben? Wie kommt es zu der ungeheuren Anzahl an Viren im Meerwasser, und sind diese Viren schädlich für den Menschen? Ist das irdische Leben womöglich in der Tiefsee entstanden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Klaus, Dennis Wilms Originaltitel: Planet Wissen