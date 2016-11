RTL Passion 04:45 bis 05:10 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 Merken Johannes kann Carla ihre Lüge nicht verzeihen. Auch Céciles Appell an seine Vaterliebe kann ihn nicht erweichen. Nachdem Cécile Carla bittet, ihm noch Zeit zu geben, fordert Leonard Carla jedoch auf, sich nicht länger vor ihrem Vater zu verstecken. Angetrieben von ihrem Bruder wagt Carla einen Vorstoß bei ihrem Vater. Doch sie erkennt, dass sie für ihren Vater gestorben ist. Bernd spielt sich in Tanjas Auftrag an Charlie heran. Sein positiver Zuspruch motiviert Charlie dazu, Tanja eine Falle zu stellen. Aber die dreht den Spieß um und verlegt den Treffpunkt der beiden in ein abgelegenes Industriegebiet. Charlie fürchtet nun, Tanja wolle sie umbringen und bittet Lars darum, sie zu begleiten. Doch wie von Tanja geplant, hat dieser keine Zeit. Charlie begibt sich alleine an den Treffpunkt und ahnt nicht, welch grausame Überraschung sie erwartet. Nach der Ohrfeige flüchtet sich Jana in Kevins Arme. Während die Brandners besorgt nach ihr suchen, sucht sie sich mit Kevin eine Bleibe in der Pension, wobei sie keine Hemmungen kennt, sich vor David einfach einen Zimmerschlüssel zu besorgen. Dort schläft sie mit Kevin. Als Arno und Elisabeth Jana finden, stellt sie zu deren tiefem Entsetzen ausgerechnet Kevin als ihren neuen Freund vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics