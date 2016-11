RTL Passion 22:55 bis 01:15 Drama Die Schöne und der Geist IND 2005 20 40 60 80 100 Merken Die bezaubernde Lachchi wird mit dem hartherzigen Kaufmann Kishan verheiratet. Noch in der Hochzeitsnacht eröffnet ihr der Händler, dass er am folgenden Morgen eine Reise in eine weit entfernte Stadt antreten wird, um dort für einige Jahre Geschäfte abzuwickeln. Einsam bleibt sie zurück. Umso überraschter reagiert die junge Braut, als Kishan kurze Zeit später wieder vor der Tür steht. Doch der Mann, der ihrem Bräutigam bis aufs Haar gleicht, ist gar nicht Kishan. Ein Wassergeist hatte sich unsterblich in die schöne Lachchi verliebt. Als er gesehen hatte, dass Kishan abreist, hat der Geist die Gestalt des Kaufmannes angenommen... Während die Familie glaubt, ihr Sohn Kishan sei zurückgekehrt, gibt er sich Lachchi gegenüber als Geist zu erkennen. Mit seiner grenzenlosen Liebe und seiner respektvollen Art erobert er schnell Lachchis Herz. Als der richtige Gatte Jahre später zurückkehrt, ist die Verwirrung in der Familie und unter den Dorfbewohnern groß. Wer ist der echte Kishan und wer ist der Betrüger? Die aufgebrachten Dorfbewohner machen sich zusammen mit den beiden Kishans auf den Weg zum König, denn nach ihrer Meinung nach kann nur er ihr Problem lösen. Unterwegs treffen sie auf einen alten, etwas wunderlichen Hirten. Mit Hilfe einiger Aufgaben gelingt es ihm, den echten Kishan zu erkennen und den Wassergeist einzusperren. Aber fällt ein Wassergeist wirklich so leicht auf die List eines Menschen herein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shahrukh Khan (Kishan / Der Geist) Rani Mukherji (Lachchi) Amitabh Bachchan (Der Schäfer) Sunil Shetty (Sunderlal) Juhi Chawla (Gajrobai, Sunderlals Frau) Anupam Kher (Bhanwarlal, Kishan Lals Vater) Dilip Prabhavalkar (Kanwarlal) Originaltitel: Paheli Regie: Amol Palekar Drehbuch: Sandhya Gokhale Kamera: Ravi K. Chandran Musik: M.M. Kreem, Adesh Shrivastava