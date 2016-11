Nach ihrer Südafrikareise ist für Senta klar, dass ihre Affäre mit Moritz für sie abgeschlossen ist. Moritz lässt allerdings nicht locker. Senta sagt ihm unmissverständlich, dass sie während ihrer Reise nicht einmal an ihn gedacht habe und jetzt definitiv nichts mehr von ihm wolle. Moritz begreift schließlich, dass er keine Chance hat. Doch als er ihr seine Einsicht mitteilen will, macht er eine erstaunliche Beobachtung. Maries Vorwurf hat Sandra schwer getroffen, und sie will sich nun selbst beweisen, dass sie ihr Kaufverhalten unter Kontrolle hat. Sie gibt das Outfit unter dem Vorwand, es würde nicht richtig passen, zurück und verzichtet darauf, auf das Sommerfest zu gehen. Ohne etwas Passendes zum Anziehen will sie dort nicht hin, und sie will auf keinen Fall zweimal im gleichen Outfit gesehen werden. Da hat Marie eine Idee, die sich als verhängnisvoll erweisen wird... Patrizia gelingt es nicht, den Starspieler für einen weiteren Interviewtermin zu bekommen. Dass John - trotz Verbot - mit einem Spieler Football gespielt und dabei hart von einem Ball getroffen wurde, hat seine Mutter das Interview gekostet. Um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, nutzt er seine neu gewonnenen Kontakte zu den 'Thunders', um wenigstens ein Interview mit dem Rest der Mannschaft zu organisieren. Patrizia schreibt schließlich einen Artikel über die Einstellung der anderen Spieler zu ihrem teuer eingekauften Kollegen. Die Redaktion ist jedoch nur mäßig begeistert von Patrizias neuem Thema. In Google-Kalender eintragen