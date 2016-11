Servus TV 15:10 bis 17:00 Show DIE SEER "Duette bei uns dahoam" A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach einer Mammut-Tournee und ihrer mittlerweile bereits 15. Platinauszeichnung belohnen die SEER im Jubiläumsjahr 2016 ihre Fans mit einem ganz besonderen Schmankerl. Zwischen Konzertauftritten und Tour-Leben drehte die Band im Sommer ihre Jubiläums-Show "Duette bei uns dahoam" mit zahlreichen prominenten Gästen. Die Band reiste dafür zu den schönsten und außergewöhnlichsten Plätzen Österreichs. Ob in Altaussee, im steirischen Fohnsdorf, am Traunsee, in Tulln, Salzburg sowie zahlreichen weiteren Orten des Landes - jedes der acht Bandmitglieder verbindet eine ganz persönliche Geschichte zur jeweiligen Location und empfängt dort einen musikalischen Überraschungsgast. Unter ihnen: Austropop-Legende Wolfgang Ambros, Italo-Star Umberto Tozzi, EAV-Frontmann Klaus Eberhartinger, The Les Humphries Singers, Florian Silbereisen, Hans Krankl, Andy Borg, Wilfried, Stefanie Hertel, Hans Theessink oder Zabine. Sie alle beschenken die Band auf besonders stimmungsvolle Weise, indem sie die größten Hits der SEER gemeinsam mit Fred, Sassy, Astrid und Co. in völlig neuem Gewand erklingen lassen. Die SEER-Jubiläums-Show "Duette bei uns dahoam" spiegelt die musikalische Vielfalt der Band sowie Österreichs beeindruckender Landschaften wider und setzt einen neuen Meilenstein in der 20-jährigen Geschichte der erfolgreichen Band aus dem Salzkammergut. Mit: DIE SEER, Wolfgang Ambros, Umberto Tozzi, Klaus Eberhartinger, Les Humphries Singers, Florian Silbereisen, Hans Krankl, Andy Borg, Wilfried, Stefanie Hertel, Hans Theessink, Zabine, voXXclub, Philharmonie Salzburg, Musikkapelle Falkenstein u.v.m. FREE-TV-PREMIERE: Samstag, 5. November 2016 | 20:15 Uhr bei ServusTV! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Wolfgang Ambros, Umberto Tozzi, Klaus Eberhartinger, The Les Humphries Singers, Florian Silbereisen, Hans Krankl, Andy Borg, Wilfried, Stefanie Hertel, Hans Theessink, Zabine, voXXclub, Philharmonie Salzburg, Musikkapelle Falkenstein Originaltitel: Die SEER: "Duette bei uns dahoam"