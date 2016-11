Servus TV 13:35 bis 15:03 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Akte Papagei Akte Papagei GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Papageien besitzen eine exotische Schönheit, ungeheure Intelligenz und erstaunliche Sprachkenntnisse. All diese Merkmale haben sie zu einem der beliebtesten Haustiere der Welt gemacht. Doch im Gegensatz zu Katzen und Hunden sind Papageien nie domestiziert worden. Die Dokumentation zeigt, dass die Tiere mit ihrem einzigartigen Geplapper und ihrem unvorhersehbaren Verhalten für ein Leben im Regenwald, und nicht in Gefangenschaft geschaffen sind. Papageien verfügen über ein komplexes emotionales Innenleben, bauen intensive soziale Verbindungen zu ihren Artgenossen auf und können bis zu 80 oder 90 Jahre alt werden. Das Schicksal von in Gefangenschaft lebenden Papageien ist meist traurig, denn oft benötigen sie mehr Aufmerksamkeit als ihr Halter erübrigen kann und enden schließlich im Tierheim. Papageibesitzer und -züchter, aber auch Naturschützer und Biologen erzählen ihre Geschichte und die ihrer Papageien in dieser unvergesslichen Dokumentation über das Schicksal von Papageien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Drehbuch: Allison Argo Kamera: Joseph Brunette