Servus TV 12:40 bis 13:35 Dokumentation Die Koboldmakis - Eine Urwald-Soap GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Sturm war unbarmherzig. Am White Rock Tower musste die Koboldmakifamilie zwei Tage lang in ihrem Unterschlupf verharren. Der Hunger ist nun groß. So entschließt sich die Familie doch noch im Regen zu jagen. Das hat schwerwiegende Konsequenzen. Als der Tag anbricht, werden die Koboldmakis zum Überdruss aller von einer Pythonschlange überrascht. Am Burnt Rock Tower geht es währenddessen ruhiger zu. Doch auch hier machen sich die Koboldmakis Sorgen. Denn Baby Ardhi ist quicklebendig und begibt sich ständig in Gefahr. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Jungle Babies: Tarsier Tails Kamera: Mark Sharman Musik: Gabriel Currington