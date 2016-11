Servus TV 08:05 bis 09:00 Serien McLeod's Töchter Lagerkoller AUS 2001 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Claires Stute Blaze ausbricht und sich einer Horde Wildpferde anschließt, ist Claire verzweifelt. Gemeinsam mit Nick und Alex macht sie sich auf, ihr edles Tier wieder einzufangen. Indes versuchen Meg und Terry alles, um ihre Beziehung vor Jodi und Becky geheim zu halten. Dennoch erfährt Jodi von ihrer Liaison. Sie fühlt sich von ihrer Mutter hintergangen und will in Sydney ein neues Leben beginnen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Jessica Napier (Becky Howard) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Donald Crombie Drehbuch: Chris Hawkshaw Kamera: Roger Dowling Musik: Chris Harriott Altersempfehlung: ab 12