Kabel1 Doku 02:20 bis 03:05 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Panik auf dem Rollfeld CDN 2009 2016-11-11 00:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Im August 1985 setzt eine Maschine am Flughafen Manchester zum Start Richtung Korfu an. Auf dem Rollfeld hören die Piloten plötzlich einen lauten Knall, und die Passagiere der linken Sitzreihe wissen, was der Grund ist: Einer der Motoren hat Feuer gefangen. Innerhalb weniger Minuten füllt schwarzer Rauch die Kabine, und bald folgt eine Explosion. 55 Menschen sterben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation Musik: Christophe Henrotte

