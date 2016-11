Kabel1 Doku 18:35 bis 19:25 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Notlandung im Hudson River CDN 2010 16:9 HDTV Merken Januar, 2009: Wenige Minuten nach dem Start vom New Yorker LaGuardia Flughafen, gerät die Maschine in einen Vogelschwarm. Beide Motoren geben daraufhin ihren Geist auf und lassen sich nach etlichen Versuchen nicht neu starten. Der Pilot Chesley Sullenberger bereitet die Passagiere auf seine legendäre Wasserlandung auf dem eiskalten Hudson River vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Chris Britton (Captain Chesley Sullenberger) Patrick Stevenson (First Officer Jeffrey Skiles) G. Wallace Pidgeon (Clay Presley) Aaron Abrams (Patrick Harten) Wendii Fulford (Flight Attendant) Bill Lake (Robert Benzon) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: George D'Amato Drehbuch: Larry Bambrick Musik: Anthony Rozankovic