MDR 02:40 bis 03:10 Dokumentation Der Trocken-Doc Alkoholfrei leben (1/3) D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Dieser Stoff hat es in sich: Er verschönert unser Leben, regt an und löst Hemmungen. Er ist überall präsent. Im Fußballstadion, im Restaurant, bei Familienfeiern. Alkohol gehört scheinbar selbstverständlich zu unserem Leben und ist nebenbei auch ein gutes Geschäft: ein ganzer Industriezweig lebt davon und der Staat profitiert von den Steuern. Aber das hat seinen Preis. Alkoholsucht gehört in Deutschland zu den häufigsten Suchterkrankungen. Knapp zwei Millionen Menschen sind abhängig - egal ob Gärtner oder Zahnärztin. Sie haben mit den katastrophalen Folgen der Sucht zu kämpfen, und werden schnell abgestempelt, gelten als willensschwach. Ist das berechtigt? Wie rutscht man überhaupt in die Abhängigkeit? Bernd Thränhardt ist selbst trockener Alkoholiker. Er arbeitet seit 10 Jahren als Coach und Lotse und hilft anderen Menschen, aus der Sucht herauszukommen und dauerhaft trocken zu bleiben. Eins haben sie alle gemeinsam: Sie hätten nie gedacht, dass sie einmal alkoholabhängig werden könnten. In der dreiteiligen Sendereihe "Der Trocken-Doc" trifft Bernd Thränhardt Menschen, die dauerhaft von der Alkoholsucht loskommen wollen. Folge 1: Melanie ist erst seit Kurzem weg vom Alkohol. Sieben Wochen hat sie es bis jetzt durchgehalten. Melanie macht es für ihre sechsjährige Tochter Emma. Die Kleine erlebte ihre Mutter oft betrunken. Für Melanie sind die Erinnerungen vom Heranwachsen ihres Kindes lückenhaft. Heute bereut sie es zutiefst. Mit dem Alkohol soll jetzt Schluss sein. Doch eine schwere Etappe liegt noch vor ihr. Wie kann sie es schaffen, dauerhaft dem Alkohol zu entsagen? Kann eine Selbsthilfegruppe helfen? Dirk aus Wittenberg ist betrunken und verzweifelt, als er Bernd Tränhardt das erste Mal trifft. Sie verabreden, dass Dirk beim nächsten Besuch nüchtern sein soll, aber ob Dirk das gelingt? Zum Glück kommt seine Freundin Sandra. Welchen Einfluss hat sie auf ihren alkoholisierten Freund? Anette ist Zahnärztin. Sie ist beliebt bei ihren Patienten und eine anerkannte Chefin in ihrer Praxis. Heute geht es ihr gut, sie ist seit ein paar Jahren trocken, Alkohol spielt in ihrem Leben keine Rolle mehr. Das war aber einmal anders. Auch sie ist "reingerutscht" in die Abhängigkeit, hat Schicksalsschläge im Alkohol zu ertränken versucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bernd Thränhardt Originaltitel: Der Trocken-Doc

