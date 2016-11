MDR 08:30 bis 09:00 Magazin MDR Garten Blühende Zimmerpflanzen machen den November bunt / Gartenprofis über den Gartenzaun geblickt / Aus "Eins" mach "Zwei" - die Tomtato ist geboren D 2016 2016-11-12 12:00 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Sommerkübel sollten allmählich ins Winterquartier wandern. Worauf unbedingt geachtet werden muss, damit Oleander, Olivenbäumchen und Co. gut durch den Winter kommen, zeigt Moderatorin Diana Fritzsche-Grimmig in der aktuellen Sendung. Die häufigsten Fehler bei der Überwinterung, was man gegen Schadorganismen unternehmen kann oder ob ein Rückschnitt nötig ist, weiß der MDR- Gartenmeister Jürgen Meister vom Erfurter egapark. Und es gibt Tipps zum Gestalten und Kombinieren von verschiedenen Zimmerpflanzen wie Amaryllis, Alpenveilchen und Orchideen, um dem tristen November Farbe entgegen zu setzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MDR Garten