Das Erste 23:35 bis 04:08 Sonstiges Wie ticken die Amerikaner? Die lange US-Nacht 2016 D 2016

Weiß gegen schwarz, arm gegen reich, Bürger gegen Establishment - die USA sind ein tief gespaltenes Land. Präsident Barack Obama trat an, die Amerikaner zu versöhnen, doch die Gräben sind tiefer geworden. Und der harte Wahlkampf um die Präsidentschaft polarisiert das Land weiter. Wie konnte es soweit kommen? Und wohin steuert Amerika? Die vierstündige Sendung zeichnet in Interviews und in Reportagen der ARD-Korrespondenten in Washington und New York ein differenziertes und detailreiches Bild der amerikanischen Gesellschaft. WDR-Chefredakteurin Sonia Seymour Mikich und NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz führen durch die Nacht. Sie treffen Amerikaner, die glauben, Donald Trump sei ihre letzte Hoffnung auf Arbeit und Veränderung. Sie besuchen Menschen, die den ersten farbigen Präsidenten der USA auf der Straße feierten und heute ernüchtert sind. Sie sprechen mit der amerikanischen Schriftstellerin Siri Hustvedt und dem Washington-Post-Journalisten Steven Ginsberg über den Wahlkampf, die Kandidaten und den Zustand der amerikanischen Gesellschaft.

Moderation: Andreas Cichowicz, Sonia Seymour Mikich Originaltitel: Wie ticken die Amerikaner?