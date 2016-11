Das Erste 10:03 bis 11:00 Märchenfilm Schneewittchen D 2009 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Es war einmal eine Königin, die wünschte sich nichts sehnlicher als ein Kind. Und eines Tages ging ihr Wunsch in Erfüllung: Schneewittchen hieß die kleine Prinzessin, und sie war wunderschön. Doch die Königin starb und der König nahm sich eine neue Frau. Auch diese war wunderschön, aber stolz und grausam - und sehr neidisch auf Schneewittchens Schönheit. Ihre Eitelkeit war so groß, dass sie immer wieder ihren Zauberspiegel befragte: "Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?" Die Antwort gefiel der Stiefmutter gar nicht, da er ihr antwortete, dass Schneewittchen noch 1000 Mal schöner sei als sie selbst. Das wollte und konnte die eitle Königin nicht hinnehmen und beauftragte einen Jäger, Schneewittchen zu töten. Doch der ließ das Mädchen im Wald laufen. Schneewittchen gelangte zu den sieben Zwergen und fand bei ihnen freundliche Aufnahme. Bald erfuhr die Königin durch ihren Spiegel davon. Außer sich vor Zorn wollte sie Schneewittchen nun selbst töten. Verkleidet machte sie sich auf den Weg, und beim dritten Versuch gelang ihr schließlich die Tat. Doch ein junger Prinz konnte Schneewittchen wieder zum Leben erwecken - und die böse Stiefmutter erhielt ihre gerechte Strafe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laura Berlin (Schneewittchen) Sonja Kirchberger (Königin / Böse Stiefmutter) Nicolás Artajo-Kwasniewski (Prinz) Jörg Schüttauf (Narr) Jaecki Schwarz (König) Martin Brambach (Jäger) Uwe Meyer (Zwerg Gorm) Originaltitel: Grimm's Finest Fairy Tales Regie: Thomas Freundner Drehbuch: Andreas Knaup Kamera: Patrick Popow Musik: Joachim J. Gerndt