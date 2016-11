SAT.1 Emotions 00:20 bis 01:05 Krimiserie Cracked Verlorene Gesichter CDN 2013 16:9 HDTV Merken Das Ermittler-Team um Detective Aidan Black wird in ein Waldgebiet gerufen: Dort liegt die Leiche eines jungen Obdachlosen - ihm wurde die Kehle aufgeschlitzt. Spuren an der Leiche weisen darauf hin, dass der Mann, der unter Schizophrenie litt, vor seinem Tod über längere Zeit immer wieder geschlagen wurde. Hat der Mord mit den Aktivitäten einer Untergrundorganisation zu tun, die Obdachlose für Geld gegeneinander kämpfen lässt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Sutcliffe (Detective Aidan Black) Brooke Nevin (Dr. Clara Malone) Luisa D'Oliveira (Detective Poppy Wisnefski) Dayo Ade (Leo Beckett) Karen Leblanc (Inspector Diane Caligra) Demore Barnes (Idaris John / Melugo) Stephan James (Ben Omari) Originaltitel: Cracked Regie: Bruce McDonald Drehbuch: Patrick Tarr Kamera: Rudolf Blahacek Musik: Robert Carli Altersempfehlung: ab 12