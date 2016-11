SAT.1 Emotions 12:40 bis 13:25 Actionserie Dark Blue Kofferraum voll USA 2010 2016-11-06 01:45 16:9 HDTV Merken Alex, Carter und das Team versuchen, die Mitglieder eines mexikanischen Drogen-Kartells dingfest zu machen. Um an möglichst viele Informationen über die internen Machenschaften und Verbrechen zu kommen, ist das Spezial-Einsatz-Kommando des FBI dem Drogenboss Dupree auf der Spur. Im Rahmen der Ermittlungen heftet sich Dean dann nicht nur an die Fersen des Verdächtigen Finn, sondern nähert sich auch seiner hübschen Tochter. Doch beim großen Deal geht alles schief ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dylan McDermott (Lt. Carter Shaw) Omari Hardwick (Ty Curtis) Nicki Aycox (Jaimie Allen) Logan Marshall-Green (Dean Bendis) Tricia Helfer (Alex Rice) Jordana Brewster (Maria) Meta Golding (Melissa Curtis) Originaltitel: Dark Blue Regie: Dermott Downs Drehbuch: Danny Cannon, Doug Jung, Gavin Harris Kamera: Eagle Egilsson Musik: Graeme Revell, David E. Russo