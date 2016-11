SAT.1 Emotions 10:50 bis 11:15 Comedyserie Will & Grace Kuss und Schluss USA 2005 2016-11-06 23:55 Merken Grace hat den Auftrag von Tom, sein Hotel einzurichten, abgelehnt. Als Tom wenig später bei ihr im Büro auftaucht und es zu einem Kuss kommt, scheint die Angelegenheit einen neue Wendung zu bekommen ... Malcolm hat Will angeboten, seine Wohltätigkeitsstiftung zu leiten. Doch die Umstände, unter denen er arbeiten muss, werfen so manche Frage in ihm auf. Als er Malcom zur Rede stellt, kommt etwas sehr Überraschendes ans Licht: Stanley Walker ist am Leben! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric McCormack (Will Truman) Debra Messing (Grace Elizabeth Adler) Sean Hayes (Jack McFarland) Megan Mullally (Karen Walker) Mathew Botuchis (Dave) Alec Baldwin (Malcolm) Bridget Flanery (Viv Cassidy) Originaltitel: Will & Grace Regie: James Burrows Drehbuch: David Kohan, Max Mutchnick, Gary Janetti Kamera: Tony Askins Musik: Jonathan Wolff