ProSieben 00:40 bis 02:25 Thriller A History of Violence USA, D 2005 Nach den Comics von John Wagner und Vince Locke 16:9 Dolby Digital HDTV Tom Stall führt mit seiner Familie ein friedliches Dasein irgendwo in Indiana. Die Beschaulichkeit der Kleinstadt wird brutal durchbrochen, als eines Tages zwei Profikiller in seinem Coffeeshop "Stalls Diner" auftauchen. Sie ziehen ihre Pistolen, und die Situation droht zu eskalieren ... In ungeahnter Routine streckt Tom die Killer nieder. Die Medien stürzen sich auf ihn und feiern ihn als Helden. Doch durch die plötzliche Bekanntheit werden nicht nur Freunde angelockt ... Schauspieler: Viggo Mortensen (Tom Stall) Maria Bello (Edie Stall) Ed Harris (Carl Fogarty) William Hurt (Richie Cusack) Ashton Holmes (Jack Stall) Peter MacNeill (Sheriff Sam Carney) Heidi Hayes (Sarah Stall) Originaltitel: A History of Violence Regie: David Cronenberg Drehbuch: Josh Olson Kamera: Peter Suschitzky Musik: Howard Shore Altersempfehlung: ab 18