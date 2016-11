ProSieben 18:40 bis 19:05 Trickserie Die Simpsons Milhouse aus Sand und Nebel USA 2005 Merken Milhouses Eltern haben sich nach langer Trennung versöhnt, was Bart ganz und gar nicht gefällt. Um die beiden wieder auseinanderzubringen, versteckt er einen BH seiner Mutter Marge im Ehebett der Van Houtens. Empört läuft Luann Van Houten zu Homer, um sich über Marge zu beschweren. Der trennt sich daraufhin von seiner scheinbar untreuen Gattin. Bart ist entsetzt, denn das hatte er nicht gewollt. Nun lässt er sich etwas Besonderes einfallen, um die Ehe seiner Eltern zu kitten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Steven Dean Moore Drehbuch: Patric M. Verrone Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6