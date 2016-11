ProSieben 06:40 bis 07:05 Comedyserie Grandfathered Freundschaftsdienste USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sara will Gerald mit ihrer Kollegin Heidi verkuppeln, doch der hat nur Interesse an Vanessa ... Als Jimmy davon erfährt, möchte er selbst unbedingt ein Date mit Heidi. Aber egal was er auch versucht, er hat keine Chance bei ihr. Als er nicht mehr weiter weiß, hilft Sara ihm widerwillig mit einigen Beziehungsratschlägen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paget Brewster (Sara Kingsley) John Stamos (Jimmy Martino) Josh Peck (Gerald) Ravi Patel (Ravi) Kelly Jenrette (Annelise) Originaltitel: Grandfathered Regie: Chris Koch Drehbuch: Laura Krafft Kamera: Joe Pennella Musik: Siddhartha Khosla