kabel1 classics 20:15 bis 22:10 Thriller Der aus dem Regen kam F, I 1970 16:9 Mellies Mann ist häufig unterwegs und sie lebt in seiner Abwesenheit alleine in ihrem Haus an der Côte d'Azur. Eines Nachts dringt ein Fremder in ihr Zuhause ein, überfällt und vergewaltigt sie. Gedemütigt und voller Wut erschießt sie ihren Angreifer und wirft seine Leiche ins Meer. Sie beschließt, niemandem etwas von der Begebenheit zu erzählen, bis kurze Zeit später der Amerikaner Harry im Ort auftaucht und sehr viel über den Toten zu erzählen weiß ... Schauspieler: Charles Bronson (Col. Harry Dobbs) Marlène Jobert (Mélancolie Mau) Gabriele Tinti (Tony Mau) Jill Ireland (Nicole) Jean Gaven (Inspector Toussaint) Jean Piat (M. Armand) Corinne Marchand (Tania) Originaltitel: Le Passager de la pluie Regie: René Clément Drehbuch: Sébastien Japrisot, Lorenzo Ventavoli Kamera: Andréas Winding Musik: Francis Lai Altersempfehlung: ab 16