kabel1 classics 13:45 bis 15:15 Roadmovie Wild Drivers USA 1975

Die jungen Autonarren Bo und Harley sind auf dem Weg nach Kalifornien, um ihren Traum zu verwirklichen: die Teilnahme am "Grand National"- Autorennen. Unterwegs gabeln sie die hübsche, aber nicht unkomplizierte Junell auf. Als Harley kurz darauf ein Autorennen gegen eine Jugendgang gewinnt, gerät die Situation außer Kontrolle. Den dreien gelingt es - dank Junelle - zu fliehen, sie werden jedoch von einem psychopathischen Dorf-Cop verfolgt. Eine gnadenlose Hetzjagd beginnt ...

Schauspieler: Nick Nolte (Bo Hollinger) Don Johnson (Harley McKay) Robin Mattson (Junell) Robert Viharo (Sgt. Whittaker) Eugene Daniels (Tom) Matt Green (Pete) Devon Ericson (Betty) Originaltitel: Return to Macon County Regie: Richard Compton Drehbuch: Richard Compton Kamera: Jacques Marquette Musik: Robert O. Ragland