kabel eins 02:05 bis 03:10 Reportage Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter Geschwollener Zeh D 2016 16:9 HDTV Merken Dinkelscherben bei Augsburg: 6.500 Einwohner leben in der schwäbischen Idylle. Landarzt Dr. Hans Jörg Bartusch kümmert sich um deren kleine und große Wehwehchen. Morgens um 9 Uhr wartet schon ein Patient mit höllischen Schmerzen auf ihn. Und: Am Nürnberg Hauptbahnhof ist Schichtbeginn für Lars Markmann und Jens Lehner von der Bundespolizei. Ihr erster Fall heute ist eine Handgreiflichkeit direkt vor dem Bahnhof. Für die Beamten heißt das: So schnell wie möglich eingreifen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Achtung Kontrolle! Einsatz für die Ordnungshüter

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 361 Min. Wie ticken die Amerikaner?

Sonstiges

Das Erste 23:35 bis 04:08

Seit 206 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 161 Min. Inception

Actionfilm

RTL II 00:55 bis 03:10

Seit 126 Min.