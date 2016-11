kabel eins 00:10 bis 02:05 Dokusoap Mein Revier - Ordnungshüter räumen auf D 2011 16:9 HDTV Merken Am Flughafen München nehmen sich die Zollbeamten die Reisenden einer Maschine aus Bangkok vor. Schon bald haben sie ein verdächtiges Gepäcksstück im Visier - der Besitzer macht einen verwirrten Eindruck. Und tatsächlich: Die Beamten finden im Koffer ein Springmesser, das in Deutschland verboten ist ... Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit überprüfen in Berlin unangemeldet ein vietnamesisches Nagelstudio. Schon bald stoßen die Beamten auf Ungereimtheiten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Revier Altersempfehlung: ab 12