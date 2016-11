kabel eins 16:15 bis 18:10 Show Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! "XXL-Food-King", Gladbeck D 2015 16:9 HDTV Merken Nur acht Minuten vom eigenen Restaurant entfernt soll Frank Rosin in Gladbeck einen Gastronomen vor dem Ruin bewahren. Der gelernte Kfz-Mechaniker Besim Irak eröffnete im Sommer 2014 den "XXL-Food-King". Was zu Anfang noch neugierige Gäste anlockte, ist nun ein völliges Verlustgeschäft. Sternekoch Frank Rosin entdeckt schnell, dass Besim keine Ahnung von Kochen und Gastronomie hat und lässt ihm nur noch eine Wahl: entweder radikale Veränderung oder Schließung des Ladens. Nur acht Minuten vom eigenen Restaurant entfernt soll Frank Rosin in Gladbeck einen Gastronomen vor dem Ruin bewahren. Der gelernte Kfz-Mechaniker Besim Irak träumte von einem XXL-Restaurant. Mit Geld von seinem Bruder eröffnete er im Sommer 2014 den "XXL-Food-King". Was zu Anfang noch neugierige Gäste anlockte, ist nun ein völliges Verlustgeschäft. Dem Nesthäkchen Besim hilft jedoch die gesamte Familie: Von vier Brüdern und vier Schwestern bekommt er handwerkliche Unterstützung, weiteres Geld fließt und seine Schwester Nursan arbeitet sogar inzwischen ohne Lohn im Service. Besim selbst weiß nicht, woran sein Misserfolg liegt. Er glaubt an seine Kochkünste, sein Konzept und vor allem an sich. Kritik prallt an dem 32-Jährigen ab oder wird einfach weg gelacht. Besim hat Angst vor Veränderungen und hofft, dass er sein Restaurant behalten kann. Sternekoch Frank Rosin entdeckt schnell, dass der Food-King-Chef keine Ahnung von Kochen und Gastronomie hat und lässt ihm nur noch eine Wahl: entweder radikale Veränderung oder Schließung des Ladens. Kann Frank Rosin die Mauer aus Witz und Ego durchbrechen und Besim zur Vernunft bringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Frank Rosin Originaltitel: Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!