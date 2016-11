kabel eins 12:05 bis 13:05 Dokusoap Mein Lokal, Dein Lokal - Wo schmeckt's am besten? "Edel Weiss", Bremen D 2016 16:9 HDTV Merken Alpenländisches Ambiente mitten im hohen Norden: Klaus Prinke-Vesecky (55) begrüßt seine Mitstreiter am vorletzten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche in seiner Tiroler Hütte "Edel Weiss". Inmitten der Bremer Innenstadt, direkt gegenüber des Hauptbahnhofes, bietet der gelernte Koch seit nunmehr über sechs Jahren bodenständige, deutsch-österreichische Küche. Kann Klaus mit seinem authentischen Essen und dem liebevoll dekorierten Gastraum Eindruck hinterlassen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Lokal, dein Lokal - Wo schmeckt's am besten?