kabel eins 08:10 bis 09:05 Krimiserie Navy CIS: L.A. Geheimes Wissen USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das Team ermittelt wegen einer Schießerei. Schnell stellt sich heraus, dass Talbot - der Überlebende des Angriffs - ein ehemaliger Navy-Nachrichtendienstmann ist, der nach einer posttraumatischen Belastungsstörung aus dem Dienst ausgeschieden ist. Als Geheimnisträger kennt er Namen von afghanischen Stammesführern, die bereit sind, mit den Amerikanern gegen die Taliban zu arbeiten. Kensi, die sich durch Talbot an ihren ehemaligen Verlobten erinnert fühlt, nimmt sich seiner an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Jonathan Frakes Drehbuch: Gil Grant, Dave Kalstein Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 6