kabel eins 06:20 bis 07:15 Krimiserie Unforgettable Folge: 33 Im Sumpf von Long Island USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In den Hamptons wird die Leiche einer jungen Frau angespült. Vermutlich ist sie das neueste Opfer des Long-Island-Serienkillers. Die Tote ist die Kellnerin Shelly Branigan, die kürzlich 10.000 Dollar auf ihr Konto eingezahlt hatte. Ihre Eltern können sich nicht erklären, wo das Geld herkam. Carrie und Al reisen nach Long Island und nehmen unter anderem die Familie Mortimer unter die Lupe, bei der Shelly in der Tatnacht auf einer Party war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Poppy Montgomery (Carrie Wells) Dylan Walsh (Al Burns) Jane Curtin (Joanne Webster) Dallas Roberts (Eliot Delson) James Hiroyuki Liao (Jay Lee) Tawny Cypress (Cherie Rollins-Murray) Emmalyn Anderson (Gala Guest) Originaltitel: Unforgettable Regie: Oz Scott Drehbuch: Wendy Battles Kamera: Donald E. Thorin jr. Altersempfehlung: ab 12