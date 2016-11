kabel1 classics 04:15 bis 05:35 Horrorfilm Das Ungeheuer ist unter uns USA 1956 Nach einer Vorlage von Arthur A. Ross 20 40 60 80 100 Merken In den Tiefen des Meeres lebt eine unheimliche Kreatur, die von der Frau des psychisch gestörten Wissenschaftlers William Barton entdeckt wird. Als die Kreatur in das Labor gebracht wird, verleihen ihr die Forscher ein halbwegs menschliches Aussehen und statten es mit künstlichen Lungen aus. Als Dr. Barton in einem Wutanfall seine Frau tötet und der Kreatur die Schuld in die Schuhe schiebt, setzt sich ein gnadenloser blutiger Rachefeldzug in Gang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Morrow (Dr. William Barton) Rex Reason (Dr. Thomas Morgan) Leigh Snowden (Marcia Barton) Gregg Palmer (Jed Grant) Maurice Manson (Dr. Borg) James Rawley (Dr. Johnson) David McMahon (Capt. Stanley) Originaltitel: The Creature Walks Among Us Regie: John Sherwood Drehbuch: Arthur Ross Kamera: Maury Gertsman Musik: Henry Mancini, Irving Gertz, Heinz Roemheld Altersempfehlung: ab 16