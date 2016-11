sixx 14:20 bis 15:20 Dokusoap Der Super-Doc - Einsatz für 4 Pfoten Rufus, Dixie and Daphne GB 2014 16:9 HDTV Merken Noel operiert einen fünf Monate alten Hasen namens Rufus, der einen schweren Beinbruch erlitten hat. Ein junges Pärchen bringt seinen dreibeinigen Hund Daphne in die Klinik. Der Super-Doc muss sich eine langanhaltende Lösung für das verbliebene Vorderbein überlegen, denn es ist überstrapaziert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Noel Fitzpatrick Originaltitel: The Supervet Altersempfehlung: ab 12