sixx 12:25 bis 13:25 Dokusoap Der Hundeflüsterer Teamgeist und Hundemotivation USA 2008 16:9 HDTV Merken Eigentlich sind Boxer Vito und Cocker-Spaniel Diva ein Dream-Team. Probleme gab es aber plötzlich, als die Bulldogge Rocco dazukam. Seitdem gibt es ständig Zoff, weil Rocco in Vito einen Rivalen sieht. Er greift ihn ständig auf brutale Art und Weise an. Kann Hundeflüsterer Cesar Millan Rocco zur Räson bringen und aus scheinbaren Feinden Freunde machen? Oder ist sogar Diva der eigentliche Grund für die Zwistigkeiten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer