sixx 10:20 bis 11:25 Dokusoap Der Hundeflüsterer Chaos im Hundesalon USA 2006 16:9 HDTV Hundestylistin Lauren ist mit den Nerven am Ende. Schuld daran sind die hyperaktive Dänische Dogge Buster, der eigensinnige Boxermischling Jack und der überängstliche Schäferhund Marley, denn diese drei Problemhunde wollen sich partout keiner Verschönerungskur unterziehen. Lauren glaubt, dass der Grund des Übels in der mangelnden Erziehung liegt. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an Hundeflüsterer Cesar Millan. Findet er gemeinsam mit Lauren eine Lösung, um die widerspenstigen Vierbeiner für Schere, Shampoo und Fön zu begeistern? Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer