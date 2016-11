ZDF neo 20:15 bis 21:50 Krimi Bella Block Das Glück der Anderen D 2005 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Manu Burbuleta, eine junge, lebenslustige Frau, ist verschwunden. Ihr Freund Felix Dessel ist sich sicher, dass ihr etwas passiert ist. Felix, der als Kaufhausdetektiv jobbt, hatte Manu eines Tages beim Stehlen erwischt und sie so kennen und lieben gelernt. Er nimmt Kontakt zu Jan Martensen auf, mit dem er seit der Polizeischule befreundet ist. Jan wiederum bittet Bella Block, sich des Falles anzunehmen - auch wenn sie als Leiterin der Hamburger Mordkommission dafür nicht zuständig ist. Widerwillig stimmt Bella zu - aber nur, weil sie Leerlauf und keine Lust auf Bürokram hat. Denn von einem Mord an Manu ist zunächst nicht auszugehen, da keine Leiche gefunden wurde. Doch dann werden Bella und Jan gleich mit zwei "Tätern" konfrontiert: ein älteres Ehepaar, Anna und Otto Luckner, Nachbarn des jungen Paares. Unabhängig voneinander gestehen sie, Manu ermordet zu haben. Mord aus Liebe, beziehungsweise, um den Partner zu schützen, ist das Motiv des Ehepaares. Anna Luckner ist sich sicher, dass Otto der Täter ist. Schließlich hat sie die beiden in der Nacht vor Manus Verschwinden zusammen beobachtet. Und Otto, der Manu seit langem heimlich mit der Videokamera filmt, glaubt, dass sie Opfer von Annas Eifersucht wurde. Bellas Intuition und die Hilfe einer Lippenleserin, mit der sie die Videoaufnahmen Luckners entschlüsselt, führen zur Lösung des Falls. Bis dahin durchlebt Bella Block auch privat ein Auf und Ab der Gefühle. Zunächst ist Bella von dem sonderbaren Verhalten ihres Lebenspartners Simon irritiert - bis er ihr sagt, dass bei ihm eine lebensbedrohliche Krankheit diagnostiziert wurde. Den Tod vor Augen, entwickelt sich eine neue Nähe zwischen den beiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannelore Hoger (Bella Block) Rudolf Kowalski (Simon Abendroth) Devid Striesow (Jan Martensen) Mira Bartuschek (Manu Burbuleta) Stephan Kampwirth (Felix Dessel) Johann Adam Oest (Otto Luckner) Gudrun Ritter (Anna Luckner) Originaltitel: Bella Block Regie: Christian von Castelberg Drehbuch: Christian Jeltsch Kamera: Bella Halben Musik: Ralf Wienrich