SAT.1 Gold 00:55 bis 01:20 Dokusoap Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier D 2013 16:9 Toto und Harry sind wieder unterwegs. Da geht es Ladendieben an den Kragen, sturztrunkenen Autofahrern an den Führerschein und den Zuschauern ans Herz. Denn das Team von der Hauptwache Bochum löst auch alltägliche Einsätze mit Herz und Einfühlungsvermögen - besonders wenn jemand Hilfe benötigt. Kinder ohne Zuhause, Stadtstreicher, die nicht wissen wohin, Menschen, die aus seelischer Not ausrasten - Toto und Harry kümmern sich und sind da, wenn man sie braucht.