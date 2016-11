SAT.1 Gold 10:30 bis 11:20 Abenteuerserie Daktari Judy und die Erpresserbande USA 1967 16:9 Merken Auf Wameru wird ein Löwenbaby behandelt, das eine große Aufgabe erfüllt: Es repräsentiert Glanz und Macht seiner Exzellenz General Ahmed, der alljährlich einen Gesundheits-Check bei seinen Löwen durchführen lässt. Bei dieser Gelegenheit deutet Ahmed an, dass Officer Hedley pensioniert werden und ein junger, unerfahrener Sergeant an seine Stelle gesetzt werden soll. Ganz Wameru ist empört, und man beschließt, in der Regierungsstadt Nogaro Einspruch dagegen zu erheben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marshall Thompson (Dr. Marsh Tracy) Cheryl Miller (Paula Tracy) Yale Summers (Jack Dane) Hedley Mattingly (Hedley) Hari Rhodes (Mike) Ross Hagen (Bart Jason) Erin Moran (Jenny Jones) Originaltitel: Daktari Regie: Paul Landres Drehbuch: Lawrence Louis Goldman, Lawrence L. Goldman, Ted Herbert Musik: Shelly Manne Altersempfehlung: ab 12