Disney Channel 22:25 bis 22:55 Comedyserie Roseanne Groß-Muttertag USA 1991 HDTV Wieder einmal ist es so weit: Der Muttertag ist da. Die Familie Conner beschließt, den Ehrentag gemeinsam mit dem Rest der Familie mit einem großen Grillfest zu feiern - und dabei bleibt die meiste Arbeit natürlich wieder an Roseanne hängen. Doch ihr Ehrentag wird vor allem durch den Besuch ihrer eigenen Großmutter Mary in Schwung gebracht: Die rüstige Oma bläst ihrer Tochter Bev, Roseannes nerviger Mutter, einmal kräftig den Marsch - und zieht damit alle Sympathien auf sich. Schauspieler: Roseanne Barr (Roseanne Conner) John Goodman (Dan Conner) Laurie Metcalf (Jackie Harris) Michael Fishman (D.J. Conner) Sara Gilbert (Darlene Conner) Alicia Goranson (Becky Conner) Natalie West (Crystal Anderson-Conner) Originaltitel: Roseanne Regie: John Whitesell Drehbuch: Chuck Lorre, Bob Myer Kamera: Daniel Flannery Musik: Howard Pearl, Dan Foliart