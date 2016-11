Disney Channel 08:25 bis 08:55 Trickserie Phineas und Ferb Phineas und Ferbs Doppelgänger / Teamarbeit USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken (1)Phineas und Ferb gehen mit ihrem Vater zum Weltall-Abenteuer-Film-Festival. Deshalb sind sie auch nicht zu Hause, als Irving seinem Bruder Albert beweisen will, wie toll die beiden sind. Kurzerhand verkleiden sich Baljeet und Buford als Phineas und Ferb und projezieren ein Eiffelturm-Hologramm in den Garten. Albert lässt sich täuschen. (2) Candace will endlich ihre Brüder drankriegen und gründet mit Stacy und Jenny deshalb das 'Auffliegen-lassen-Camp'. Unterdessen bauen ihre Brüder mit Baljeet, Buford und Isabella riesige Kreisel, die sich durch den Garten drehen. (1)Phineas und Ferb gehen mit ihrem Vater zum Weltall-Abenteuer-Film-Festival. Deshalb sind sie auch nicht zu Hause, als Irving seinem Bruder Albert beweisen will, wie toll die beiden sind. Kurzerhand verkleiden sich Baljeet und Buford als Phineas und Ferb und projezieren ein Eiffelturm-Hologramm in den Garten. Albert lässt sich täuschen. Als Irving ihm jedoch demonstrieren will, dass alles nicht echt war, steht allerdings der echte Eiffelturm im Garten, den Doofenschmirtz dorthin gebracht hat. Bevor Candace alles ihrer Mutter zeigen kann, hat Agent P. den Eiffelturm wieder verschwinden lassen. (2) Candace will endlich ihre Brüder drankriegen und gründet mit Stacy und Jenny deshalb das 'Auffliegen-lassen-Camp'. Unterdessen bauen ihre Brüder mit Baljeet, Buford und Isabella riesige Kreisel, die sich durch den Garten drehen. Als ihre Mom endlich nach Hause kommt, will Candace sie nicht in den Garten lassen, bevor sie nicht das Zeichen ihrer Freundinnen bekommt. Die sind jedoch verhindert und so verschwinden die Kreisel, bevor die Jungs auffliegen. Candace ist wieder gescheitert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Jay Lender, Zac Moncrief Drehbuch: Kim Roberson, Kaz, Aliki Theofilopoulos, Antoine Guilbaud, Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire Musik: Danny Jacob