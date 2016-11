N24 Doku 22:15 bis 23:10 Dokumentation Rätsel der Vergangenheit: Ferne Welten USA 2015 Merken Von Diamantenplaneten über Glassplitterregen bis hin zu kollidierenden Feuerbällen - das Universum steckt voller Geheimnisse. Die Astronomen der Antike schafften die Grundlagen für die erstaunlichen Entdeckungen, die Wissenschaftler heute machen. In den letzten Jahren haben Astronomen Hunderte neuer Planeten entdeckt, darunter auch solche mit potentiell lebensfreundlichen Bedingungen. Sind wir eventuell gar nicht allein im Universum? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Universe: Ancient Mysteries Solved