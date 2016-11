N24 Doku 20:20 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder Mount Rushmore in der Reinigung: Wie werden die vier Präsidentenköpfe wieder sauber? Mount Rushmore in der Reinigung: Wie werden die vier Präsidentenköpfe wieder sauber? D 2015 Merken Der "Shrine of Democracy" gilt als eines der bekanntesten Wahrzeichen Nordamerikas. Doch auch an den Köpfen von George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln nagt der Zahn der Zeit. "Welt der Wunder" begleitet die Reinigungskräfte, die die Steingesichter von Flechten und Moos befreien. Außerdem: Wie werden Stealth-Flugzeuge "unsichtbar"? Welches Toilettenpapier wird allen Ansprüchen gerecht? Und: Was macht den Solnhofener Plattenkalk so besonders? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder