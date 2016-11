N24 Doku 18:15 bis 19:15 Dokumentation Der Untergang der Bismarck GB 2012 Merken Die Bismarck galt nach ihrem Stapellauf als das größte und kampfstärkste Schiff der deutschen Kriegsmarine. Ihre Besatzung hielt sie sogar für unsinkbar. Als sie im Mai 1941 im Gefecht mit der Royal Navy aber so schwer getroffen wurde, dass sie innerhalb von zwei Minuten sank, war dies einer der entscheidenden Wendepunkte des Zweiten Weltkrieges. Historiker und Veteranen wenden in dieser Doku ihr Augenmerk auf diesen kurzen Moment, der die Geschichte maßgeblich beeinflusste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Seconds from Disaster Altersempfehlung: ab 16