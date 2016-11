N24 Doku 16:10 bis 17:15 Dokumentation Superschiffe - Marco Polo: Kreuzfahrt auf der Ostsee CDN 2015 Merken Trotz ihrer knapp 50 Jahre auf See büßt sie nichts an Eleganz und Fahrtüchtigkeit ein: die "Marco Polo". 800 Passagiere begleiten die 5.700 Kilometer umfassende Route, die in Tilbury, nahe London, startet. Auf seiner Fahrt quer durch die Ostsee legt das Kreuzfahrtschiff in sechs verschiedenen Staaten an. Doch eine so vielfältige und lange Strecke bringt einige Herausforderungen mit sich. Wird die "Marco Polo" alle Etappen erreichen und ihren strikten Zeitplan einhalten können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mighty Cruise Ships