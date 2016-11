N24 Doku 12:15 bis 13:20 Dokumentation Wirbelsturm mit Düsentriebwerk - Die Erfolgsgeschichte des Kampfjets Tornado D 2005 Merken Als wahrer Alleskönner wird das Mehrzweck-Kampfflugzeug "Tornado" in der Bundeswehr vom Aufklärer bis hin zum Kampfbomber eingesetzt. Diese N24-Dokumentation zeigt den Tornado in Aktion, u. a. beim Aufklärungsgeschwader 51 sowie beim Tiefflugtraining im kanadischen Goose Bay - packende Bilder aus dem Fliegeralltag des Tornado. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wirbelsturm mit Düsentriebwerk - Die Erfolgsgeschichte des Kampfjets Tornado