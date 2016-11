ZDF 00:45 bis 02:10 Krimi Kommissar Beck Zahltag S 2016 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zwei Verkehrspolizisten verfolgen einen Wagen, der auf Anweisung nicht angehalten hat. Schließlich stoppt er doch, der Fahrer steigt aus und schießt unvermittelt auf die beiden Beamten. So wird die Polizistin Britt, die am nächsten Tag in Pension gehen sollte, getötet, und der Kollege Amir wird in der Schulter getroffen. Leider kann er kaum Angaben über den Täter machen. Der Halter des Wagens wird erschossen in seiner Wohnung aufgefunden. Auf dem Überwachungsvideo einer Tankstelle ist der Fahrer und mögliche Todesschütze zu sehen: Es handelt sich um den ehemaligen Lehrer Stefan Mattsson, der wegen eines angeblichen sexuellen Übergriffs suspendiert wurde. Der Autobesitzer war ein ehemaliger Kollege, der sich wie das übrige Kollegium gegen ihn gestellt hat. Nun will Mattsson zur Abschlussfeier der Schule, um alle mit Gewalt von seiner Unschuld zu überzeugen. Letzte Folge "Kommissar Beck". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Haber (Martin Beck) Kristofer Hivju (Steinar Hovland) Ingvar Hirdwall (Nachbar) Rebecka Hemse (Inger Beck) Måns Nathanaelson (Oskar Bergman) Anna Asp (Jenny Bodén) Elmira Arikan (Ayda Çetin) Originaltitel: Beck Regie: Jörgen Bergmark Drehbuch: Antonia Pyk Kamera: Mats Axby Musik: Adam Nordén