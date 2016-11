ZDF 18:30 bis 19:00 Magazin Terra Xpress Neues vom Problembiber und das Pech der Reiterinnen D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Schon wieder Ärger mit Bibern. Bei einem harmlosen Ausritt verirren sich zwei Reiterinnen im Moor. Und wegen Sanierungsarbeiten im Deutschen Museum müssen historische Flugzeuge umziehen. In Wiesen, Gärten und sogar in einem Sägewerk breitet sich der Nager aus. Mit über 90 Helfern müssen zwei Reiterinnen mitsamt ihren Pferden gerettet werden. Und Ingenieure versuchen, einen einzigartigen Senkrechtstarter mitten durch München zu transportieren. Die frisch gepflanzten Bäume im Garten sind plötzlich weg, und ein Landwirt wundert sich, dass seine Wiesen überschwemmt sind: Der Biber hat wieder zugeschlagen. Tierschützer und betroffene Bibergegner geraten sich bei den Auseinandersetzungen mächtig in die Haare. Bei einem harmlosen Ausritt passiert es: Pferde und Reiterinnen verirren sich im Wald und geraten dann auch noch in ein Moorstück. "Terra Xpress" zeigt, wie über 90 Helfer bei einer aufwendigen Rettungsaktion Rosse und Reiterinnen in Sicherheit bringen. Wegen Sanierungsarbeiten im Deutschen Museum München müssen einmalige historische Flugzeuge mitten durch die Millionenstadt in ein Zwischenlager transportiert werden. "Terra Xpress" begleitet diesen Großtransport mit vielen Ungewissheiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Lena Ganschow Originaltitel: Terra Xpress