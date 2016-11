ZDF 16:30 bis 17:00 Dokumentation planet e.: Klimawandel im Supermarkt - wie sich unser Essen verändert Klimawandel im Supermarkt - wie sich unser Essen verändert D 2016 2016-11-06 03:55 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Wie wirkt sich der Klimawandel heute schon auf unseren Tellern aus? Anlässlich der UNKlimakonferenz in Marrakesch zeigt "planet e.", welche Produkte sich verändern oder teurer werden. Die Folgen des Klimawandels sind bereits spürbar - in unserem Supermarkt. Denn schon heute kommt es durch Dürre, Starkregen und Schädlinge zu Ernteausfällen. "planet e." prüft, welche Produkte betroffen sind und womit wir in Zukunft rechnen müssen. "planet e." hat die Entwicklungen unterschiedlicher Lebensmittel untersucht. Vor allem für den Kaffee sieht die Zukunft düster aus. Die Kaffeebauern in Lateinamerika kämpfen mit Dürren und Hitzewellen. In Kolumbien besucht der Deutsche Christian Bunn betroffene Farmer-Familien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: planet e.