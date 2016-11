ZDF 14:50 bis 16:30 Drama Der Ruf der Wale USA, GB 2012 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Großartig verfilmte Rettungsaktion nach wahren Begebenheiten. Drew Barrymore trifft in einem kleinen Städtchen in Alaska ihren Exfreund John Krasinski ('Lizenz zum Heiraten') wieder. Beim engagierten Kampf ums Überleben dreier Wale kommen sie sich unerwartet näher. Romantik und Humor kommen dabei nicht zu kurz.1988, Alaska. Vor der Küste des kleinen Inuit-Städtchens Point Barrow haben sich drei Grauwale verirrt und drohen unter der sich schließenden Eisdecke zu ersticken. Lokalreporter Adam Carlson entdeckt die Tiere und berichtet über deren aussichtslose Lage. Tausende Schaulustige bevölkern plötzlich den Ort. Auch Adams Exfreundin, die Greenpeace-Aktivistin Rachel Kramer, folgt dem Ruf der Wale. Bei ihrer engagierten Rettungsaktion zwischen Amerika und Russland überwinden nicht nur Adam und Rachel alte Vorurteile. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Drew Barrymore (Rachel Kramer) John Krasinski (Adam Carlson) Kristen Bell (Jill Jerard) Tim Blake Nelson (Pat Lafayette) Dermot Mulroney (Scott Boyer) Vinessa Shaw (Kelly Meyers) Ted Danson (J.W. McGraw) Originaltitel: Big Miracle Regie: Ken Kwapis Drehbuch: Jack Amiel, Michael Begler Kamera: John Bailey Musik: Cliff Eidelman