ZDFinfo 02:45 bis 03:30 Reportage SOKO Grenze - Autodieben auf der Spur D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Grenzübergreifende Kriminalität erfordert grenzübergreifende Zusammenarbeit der Polizei. Die Reportage gibt Einblick in die Einsätze, Fahndungen und Verkehrskontrollen der "SOKO Grenze". Sie ist Brandenburgs Waffe gegen den wachsenden Autodiebstahl. Mit 95 spezialisierten Fahndern, die in fünf Außenstellen über Brandenburg verteilt sind, jagt Jens Starigk, Leiter der "SOKO Grenze", Autodiebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SOKO Grenze - Autodieben auf der Spur Regie: Jochen Schulze

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 360 Min. Wie ticken die Amerikaner?

Sonstiges

Das Erste 23:35 bis 04:08

Seit 205 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 160 Min. Inception

Actionfilm

RTL II 00:55 bis 03:10

Seit 125 Min.